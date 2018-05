Крупнейшие столкновения в Газе за четыре года: число жертв превысило полсотни

Число жертв столкновений между палестнцами и правоохранительными силами Израиля на границе с сектором Газа 14 мая достигло 52 человек, сообщает СNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Более 2,4 тыс. получили ранения.

Это самое большое число погибших и травмированных людей за один день в этом регионе со времени проведения израильской военной операции в секторе Газа летом 2014 года.

Сообщается также, что активная фаза противостояния завершилась – демонстрации должны продолжиться завтра. 15 мая палестинцы скорбят о своей Накба (катастрофе), когда сотни тысяч их сограждан покинули свои дома или были перемещены после основания израильского государства 14 мая 1948 года.

Demonstrations empty out as people are told to go home over loudspeakers. 52 Palestinians killed according to health ministry. pic.twitter.com/r7Q4fpj9uf