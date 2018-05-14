Крупнейшие столкновения в Газе за четыре года: число жертв превысило полсотни

В ходе столкновений с силовиками Израиля пострадали 2,4 тыс. человек

Число жертв столкновений между палестнцами и правоохранительными силами Израиля на границе с сектором Газа 14 мая достигло 52 человек, сообщает СNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Более 2,4 тыс. получили ранения.

Это самое большое число погибших и травмированных людей за один день в этом регионе со времени проведения израильской военной операции в секторе Газа летом 2014 года.

Сообщается также, что активная фаза противостояния завершилась – демонстрации должны продолжиться завтра. 15 мая палестинцы скорбят о своей Накба (катастрофе), когда сотни тысяч их сограждан покинули свои дома или были перемещены после основания израильского государства 14 мая 1948 года.

Demonstrations empty out as people are told to go home over loudspeakers. 52 Palestinians killed according to health ministry. pic.twitter.com/r7Q4fpj9uf — Loveday Morris (@LovedayM) 14 мая 2018 г.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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Серия акций протеста на границе с сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, началась 30 марта.

Протестующие требуют у Израиля права вернуться на территории, покинутые во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.

Кроме того, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

В ответ на это страны Организации исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.