Лукашенко хочет «наихудшей войны» в Украине, чтобы постоянно убивали людей — соратник Тихановской

26 июля, 15:14
Александру Лукашенко выгодна война в Украине, поскольку она отвлекает Запад от Беларуси, считает оппозиционер Франак Вячорка (Фото:president.gov.by)

Александру Лукашенко выгодна война в Украине, поскольку она отвлекает Запад от Беларуси, считает оппозиционер Франак Вячорка (Фото:president.gov.by)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет, чтобы в Украине продолжалась «наихудшая война» и постоянно убивали людей.

«Он хочет протянуть статус кво как можно дольше. Он хочет как можно меньше делать, больше затягивать; чтобы война в Украине была наихудшей. Ему выгодно, чтобы постоянно шли боевые действия, убивали людей, Буча, Ирпень, новые атаки, потому что это все отвлекает от Беларуси. Его задача сейчас — чтобы от него отстали, чтобы как можно меньше на него обращали внимания», — считает Вячорка.

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https://www.youtube.com/watch?v=d-phSTpaIzI&t=1s

По словам оппозиционера, пользуясь тем, что все внимание Запада сосредоточено на войне, Лукашенко проводит колоссальную волну репрессий.

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«Людей сажали на 15 суток, сейчас бросают на 15 лет. Несовершеннолетнего мальчика приговорили к трем годам за то, что он сбросил фотку в канал Белорусский Гаюн. Другого – на восемь лет. Двум грозит 10 лет, если не ошибаюсь. Партизанам – расстрел. Он сейчас быстро уничтожает все остатки любого сопротивления в Беларуси», – рассказал советник Тихановской.

Вячорка также выразил убеждение, что Лукашенко будет демонстрировать лояльность Путину и перебрасывать с Запада на Восток войска, но не рисковать изменять нынешний статус-кво.

После состоявшихся 9 августа 2020 года президентских выборов в Беларуси в стране начались массовые протесты.

Митингующие протестовали против фальсификаций результатов выборов и требовали отставки Александра Лукашенко, единолично руководящего страной 27 последних лет.

Многие протестующие подверглись преследованиям, десятки тысяч были задержаны. С начала протестов 702 человека признаны политзаключенными по состоянию на 28 сентября 2021 года. Также в Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. Семь из десяти популярнейших белорусских Telegram-каналов считаются экстремистскими.

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По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, с конца 2020 года протесты перешли в подпольную борьбу.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Беларусь Александр Лукашенко Политические репрессии Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Протесты в Беларуси Война России против Украины

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