Китай второй раз за год отменил визит Борреля 5 июля, 01:24 Жозеп Боррель должен был посетить Китай 10 июля (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Власти Китая отменили визит в страну главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Официальный представитель ЕС Набила Массрали сообщил, что китайская сторона не назвала причин такого решения.

Боррель должен был посетить Китай 10 июля. По словам посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо, Брюссель будет продолжать поднимать «стратегические вопросы» с Китаем, включая права человека и войну России против Украины.

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Обе стороны продолжат вести диалог по экономическим и торговым вопросам, вероятно, в сентябре, и проведут саммит лидеров в конце года, добавил он.

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В прошлый раз визит Борреля в Китай был отменен в апреле из-за заболевания коронавирусом.