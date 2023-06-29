Эксперт прокомментировал реакцию Китая на бунт Пригожина и объяснил его отношение к войне 29 июня, 19:47 Почетный караул в Пекине, 12 июня 2023 года (Фото:Wang Zhao/Pool via REUTERS)

Аналитик Петр Шевченко в эфире Radio NV прокомментировал реакцию Китая на бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и объяснил отношение этой страны к войне России против Украины.

«Китай в целом так и оценивает эту ситуацию, он не дает больших критических оценок, а просто следит за динамикой. Также после этого так называемого бунта, 25 июня, состоялась встреча заместителя главы МИД Китая с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Было заявление Министерства иностранных дел КНР, что они поддерживают стабильность. В целом, в китайских медиа отражение этого бунта было объективное, учитывая динамику», — сказал Шевченко в эфире Radio NV.

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Аналитик уточнил, что отношение Китая не было критическим — он не говорил, что бунт Пригожина ведет к ослаблению России или к падению режима российского диктатора Владимира Путина, однако Китай также и не поддержал бунт Пригожина, не называя одновременно его и ЧВК Вагнера «прямо такими бунтовщиками».

«Китай дал объективную оценку и при этом подчеркнул важность своих собственных интересов. Правда, была еще одна статья на китайском пропагандистском сайте Global Times, где написали, что для них очень важно, чтобы сейчас ситуация в Российской Федерации была стабильной», — добавил он.

Комментируя визит спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Европу, Шевченко сказал, что таким образом Китай пытался понять «реальную ситуацию» и «диспозицию сторон».

«Эта поездка привела к тому, что Китай выкатил свое мирное предложение, еще раз его подтвердил, но сейчас взял паузу. Китай не хочет рисковать, делать резких движений. Думаю, как только у нас будут какие-то конкретные результаты на поле боя, в международной динамике, возможно, в изменении позиций страны-агрессора или, например, усилении позиций Киева, тогда Китай адаптивно подстроится и скажет: да, мы всегда поддерживали эту позицию в целом, всегда поддерживали этот тренд», — пояснил аналитик.

Он объяснил, что, промониторив ситуацию, Китай понял, что его мирное предложение подходит, с одной стороны, Российской Федерации из-за того, что они хотят остановить огонь, а с другой стороны положительно и для Киева звучит, потому что там есть первый пункт о восстановлении территориальной целостности.

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в начале июня, 34% опрошенных украинцев считают Китай враждебной страной.

Китай еще в феврале 2023 года обнародовал собственный «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия. В то же время, в этой «позиции Китая» нет требования о выводе войск РФ с территории Украины.

Украина же настаивает на реализации украинской «формулы мира» из десяти пунктов, которую Владимир Зеленский представил на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

