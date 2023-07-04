Главный дипломат ЕС поедет в Китай на фоне роста экономического соперничества — Bloomberg 4 июля, 10:47 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Владислав Кулиомза)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель на фоне роста экономического соперничества между ЕС и Китаем отправится в Пекин уже на следующей неделе для встреч с китайскими официальными лицами, сообщает Bloomberg.

По словам посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо, Брюссель будет продолжать поднимать «стратегические вопросы» с Китаем, включая права человека и войну России против Украины.

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Он добавил, что дипломат прибудет в китайскую столицу в понедельник, 10 июля, и встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными лицами.

Обе стороны продолжат вести диалог по экономическим и торговым вопросам, вероятно, в сентябре, и проведут саммит лидеров в конце года, добавил он.

«Мы хотим взаимодействовать с Китаем во всех вопросах, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и нашем системном соперничестве», — сказал Толедо.

Поездка Боррелля происходит в тот момент, когда Пекин пытается убедить Европу занять менее агрессивную позицию, чем США, которые ввели ряд экспортных мер в отношении Китая, чтобы ограничить его доступ к передовым технологиям.

В понедельник Пекин обострил этот спор, наложив ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют решающее значение для частей полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильных отраслей.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай намерен установить более тесные связи с российскими военными, что является признаком того, что Пекин по-прежнему поддерживает Москву, несмотря на бунт ЧВК Вагнера.

Также отмечалось, что ЕС и США обсуждают перспективы тесного сотрудничества для устранения рисков от инвестирования в чувствительные технологии в таких странах, как Китай и разрабатывают новые инструменты для борьбы со все более враждебной экономической средой.