Глава Еврокомиссия заявила, что отношения Китая с ЕС «достигли переломного момента»

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что перебалансировка двусторонних отношений ЕС и Китая крайне важна (Фото: REUTERS/Johanna Geron)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента».

Об этом сообщает Reuters.

«По мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы. Мы достигли переломного момента», — сказала фон дер Ляйен председателю КНР Си Цзиньпину о дефиците торгового баланса ЕС с Китаем, который в прошлом году вырос до исторических 305,8 млрд евро.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что перебалансировка двусторонних отношений ЕС и Китая крайне важна.

«Китаю и Европе крайне важно признать наши беспокойства и предложить реальные решения», — добавила глава Еврокомиссии.

Си Цзиньпин во время встречи призвал ЕС "сделать правильный стратегический выбор" завуалированно раскритиковав агрессивную позицию Брюсселя в отношении Китая, что соответствует «ожиданиям народа».

Ранее Европейский Союз ввел санкции против ряда китайских банков в рамках 18-го пакета ограничений, направленных против России. В ответ Министерство иностранных дел Китая выразило протест, заявив, что выступает против односторонних санкций в отношении китайских граждан и компаний.