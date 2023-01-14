Китай предоставил танкеры для вывоза российской нефти в Азию 14 января, 03:44 Танкер (Фото:REUTERS/Alexandre Meneghini)

По меньшей мере, четыре супертанкера китайских компаний были привлечены для вывоза российской нефти в Китай в декабре 2022 — январе 2023 года. Страны G7 запретили предоставление судовых и страховых услуг на поставку российской нефти в Азию.

Об этом сообщает Reuters.



Китай, крупнейший импортер нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций, которые Пекин назвал незаконными и односторонними. Китайские НПЗ в течение многих лет перерабатывали нефть из других стран под санкциями Запада, такими как Иран и Венесуэла.

Видео дня

Российские министерства энергетики и транспорта отказались от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос агентства.

Цена на российскую нефть Urals упала до $37,80 за баррель, что значительно ниже лимита в $60 за баррель, установленного G7 и вдвое дешевле нефти марки Brent. Эмбарго на морские поставки сырой нефти в ЕС фактически « убило» главный экспортный рынок России. Поэтому Россия впала в зависимость от маленькой группы крупных покупателей, среди которых выделяются Китай и Индия.



Читайте также: Когда цена на нефть и газ радует простого украинца

5 декабря вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставку нефти из России, которое также предусматривает механизм планки цен на нефть (price cap). Этот механизм предусматривает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхованию, брокерским услугам и финансированию операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенной планки ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 и Австралия.