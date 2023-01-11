«Китай сейчас отползает». Как ставка на провал США и Украины в войне против РФ заставляет Пекин менять свою стратегию — эксперт 11 января, 19:11 Глава КНР Си Цзиньпин на XX съезде Коммунистической партии Китая, 16 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, в эфире Radio NV рассказал, как Китай лишь экономически демонстрирует признаки великой державы, при этом до сих пор не способен принимать самостоятельные политические решения.

«Соединенные Штаты ведут с Китаем такую сложную дипломатическую игру, где они не определяют напрямую Китай врагом, а говорят о конкурентных отношениях, предполагающих, что они могут модифицироваться, трансформироваться. В то же время китайцы явно не готовы самостоятельно принимать какие-либо глобальные политические решения и не демонстрируют поведение великого государства.

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То есть [поведение] великое с точки зрения экономики, но оно остается небольшим с точки зрения принятия решений. Они самостоятельно бездействуют и скорее их поведение реактивно. Они выжидают и уже постфактум реагируют на те или иные события", - рассказал Семиволос.

Желание увидеть сокрушительный провал Запада и победу России в войне против Украины заставили Пекин «на ходу» изменять свою глобальную политическую стратегию, считает Семиволос.

«Возможно, вы мне скажете, что это свойственная китайцам черта, что это их представление, что „стоит сидеть на берегу и ждать пока проплывет труп твоего врага мимо тебя“, но в этом смысле этого не произошло. Очевидно, что расчеты китайцев были на провал Соединенных Штатов и Украины также, то есть сокрушительный удар по престижу Запада и это дало бы возможность Китаю активно реализовать политику по Тайваню. Этого не произошло и Китай, соответственно, сейчас отползает, пытаясь построить новую стратегию, учитывая обстоятельства поражения России», — резюмирует директор Центра ближневосточных исследований.

Представители Китая в приватных разговорах выражают недоверие российскому диктатору Владимиру Путину и пытаются наладить отношения с Западом.

Как пишет Financial Times, Китай пытается улучшить отношения с некоторыми западными странами и уделяет особое внимание связям с Европой, которые «серьезно пострадали» из-за поддержки Пекином России во время войны против Украины.

Пекин непублично пытается убедить европейских коллег, что готов использовать свои отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия, а также позиционирует себя как потенциального «миротворца» и выражает готовность помочь с послевоенным восстановлением Украины, отмечает издание.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай желает увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже министр иностранных дел Китая Ван I подтвердил, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.

В ходе видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.