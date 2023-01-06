Когда цена на нефть и газ радует простого украинца 6 января, 10:25 Эксклюзив NV

Опасения за судьбу мировой экономики приводят к давлению на нефтяной рынок, приятной для каждого украинца тенденции

Рынки постепенно вкатываются в 2023 год, надеясь, что он будет более лояльным для инвесторов и спекулянтов. Пока, впрочем, трудно говорить обо всем 2023-м, учитывая, что это непросто даже в отношении движения рынков в январе. Рынки не могут выбрать, куда им идти уже почти месяц или, как бы сказали интерны с Уолл-Стрит, пытаясь произвести впечатление на девушек в баре — рынки легли в боковой тренд. И продолжают там лежать. При этом, правда, показывая довольно высокую волатильность. Тут и проблемы технологического сектора, и риски рецессии. И сохраняющаяся глобальная неопределенность в связи с войной России против Украины. В итоге, ставку сделать сложно. Как результат, утро пятницы индекс S&P500 начнет на отметке в 3808 пунктов, что всего на 17 пунктов отличается от отметки двухнедельной давности. Тяжелее всего приходится технологическому сектору. Что естественно, поскольку именно там год назад был надут величественный пузырь, сдувающийся под влиянием роста ставок. Да и выход людей после завершения пандемии из виртуального мира в реальный не может не сказываться. Все-таки, с метавселенной пока носится только Марк Цукерберг, как дурень с писаной торбой, и впарить ее у творца Фейсбука пока не получается.

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Тяжелее всего Тесле, акции которой продолжают искать свое дно, но не находят его, видимо, солидаризируясь с твитами Илона Маска. При этом падение акций происходит на фоне неплохих финансовых результатов Теслы. Но тут Тесла расплачивается за период, когда стоимость акций росла, но мало кто из покупателей уделял внимание ее финансовым результатам, поэтому теперь этим тяжело кого-то переубедить. Но не Теслой единой.