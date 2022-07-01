Высылка российских дипломатов: Петков заявил, что с Болгарией нельзя разговаривать посредством ультиматумов 1 июля, 15:07 Кирил Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, отвечая на ультиматум страны-агрессора России касательно высылки дипломатов, заявил, что с Болгарией нельзя говорить посредством ультиматумов.

Об этом сообщает Bourgas.

«Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не должен ставить срок в 24 часа — с сегодняшнего дня на завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России», — заявил Петков.

Видео дня

По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, но «этот тон непродуктивен».

Замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Болгария ожидает, что 70 российских дипломатов покинут страну до полуночи 3 июля 2022 года. Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.