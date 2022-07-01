Высылка российских дипломатов: Петков заявил, что с Болгарией нельзя разговаривать посредством ультиматумов

1 июля, 15:07
Кирил Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Кирил Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, отвечая на ультиматум страны-агрессора России касательно высылки дипломатов, заявил, что с Болгарией нельзя говорить посредством ультиматумов.

Об этом сообщает Bourgas.

«Я думаю, что госпожа Митрофанова должна прекратить появляться в СМИ. Ни один дипломат не должен ставить срок в 24 часа — с сегодняшнего дня на завтра для такого ультиматума, как ультиматум со стороны России», — заявил Петков.

Видео дня

По его словам, отношения Болгарии с Россией должны продолжаться, но «этот тон непродуктивен».

Замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Болгария ожидает, что 70 российских дипломатов покинут страну до полуночи 3 июля 2022 года. Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Болгария Дипломатия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Конец изобилия: Россия уже сейчас продает свою нефть со скидкой 30%, а дальше она вообще перестанет пользоваться спросом (Фото:Коллаж НВ)
Нефтяной игле Путина пришел конец /
Почему война и эмбарго добьют русскую нефть, и даже Китай не спасет, — авторитетный эксперт
1 июля, 14:32
Геополитика
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Это очень опасно. Что сделает Путин, если ситуация для него ухудшится

Если Путин эту войну проиграет (а без ядерного оружия он ее проиграет), то ему конец

1 июля, 11:50
Мнения
Ученые еще на шаг ближе к универсальной вакцины от гриппа (Фото:CDC/Unsplash)
Десятки лет работ /
Ученые никак не могли создать универсальную вакцину от гриппа — новое открытие показывает, что это реально
1 июля, 07:10
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X