Болгария высылает 70 российских дипломатов 28 июня, 20:19 Российские дипломаты угрожали нацбезопасности Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария высылает 70 российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны во вторник, 28 июня.

Замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».



Видео дня

В МИД Болгарии объяснили свое решение принципом взаимности и деятельностью российских должностных лиц, которая угрожает национальной безопасности страны и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Болгария ожидает, что 70 российских дипломатов покинут страну до полуночи 3 июля 2022 года. Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Информагентство BGNES со ссылкой на премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова сообщает, что многие из этих дипломатов занимались «необычной деятельностью» и прямо работали на иностранные службы, а их дипломатическая роль была прикрытием.

Путин теряет инициативу и устраивает истерику – Виталий Сич, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/-my8o_hdCHY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.