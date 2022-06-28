Болгария высылает 70 российских дипломатов

28 июня, 20:19
Российские дипломаты угрожали нацбезопасности Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Российские дипломаты угрожали нацбезопасности Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Болгария высылает 70 российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны во вторник, 28 июня.

Замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

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В МИД Болгарии объяснили свое решение принципом взаимности и деятельностью российских должностных лиц, которая угрожает национальной безопасности страны и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Болгария ожидает, что 70 российских дипломатов покинут страну до полуночи 3 июля 2022 года. Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Информагентство BGNES со ссылкой на премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова сообщает, что многие из этих дипломатов занимались «необычной деятельностью» и прямо работали на иностранные службы, а их дипломатическая роль была прикрытием.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия МИД России Болгария Дипломатия Дипломатические отношения Дипломаты Персона нон грата

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