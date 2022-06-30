РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений 30 июня, 22:38 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

В эфире BNT она сказала, что Россия расценивает действия властей Болгарии, решивших выслать 70 российских дипломатов, как беспрецедентные. Ранее в среду Митрофанова потребовала от болгарского МИДа отменить это решение.

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«Дипломатические отношения могут быть даже разорваны! Москва примет решение», — подчеркнула она.

28 июня Болгария объявила, что высылает 70 российских дипломатов.

В МИД Болгарии объяснили свое решение принципом взаимности и деятельностью российских должностных лиц, которая угрожает национальной безопасности страны и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Информагентство BGNES со ссылкой на премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова сообщает, что многие из этих дипломатов занимались «необычной деятельностью» и прямо работали на иностранные службы, а их дипломатическая роль была прикрытием.



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