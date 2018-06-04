04 июня 2018, понедельник

Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию - Кремль

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Приглашение было передано Ким Чен Ыну главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Приглашение было передано Ким Чен Ыну главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил официальное приглашение посетить Россию.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, соответствующее приглашение было передано Ким Чен Ыну в Пхеньяне главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - цитирует Пескова ТАСС.

В частности, для проведения встречи рассматривается площадка Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Песков отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын ответное послание президенту РФ Владимиру Путину. 

31 мая Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Лавровым. Визит Лаврова состоялся накануне ожидаемого саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который назначен на 12 июня.

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