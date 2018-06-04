Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию - Кремль

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил официальное приглашение посетить Россию.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, соответствующее приглашение было передано Ким Чен Ыну в Пхеньяне главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров (возможного визита) нет", - цитирует Пескова ТАСС.

В частности, для проведения встречи рассматривается площадка Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Песков отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын ответное послание президенту РФ Владимиру Путину.

31 мая Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Лавровым. Визит Лаврова состоялся накануне ожидаемого саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который назначен на 12 июня.