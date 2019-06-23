Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа — СМИ
Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Yonhap.
Прочитав послание Ким Чен Ын «с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание».
«Ким Чен Ын заявил, что он всерьез рассмотрит интересное содержание», — говорится в сообщении.
О чем именно говорилось в письме, не уточняется.
Трамп сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына
Напомним, в Белом доме допустили третью встречу Трампа и Ким Чен Ына.
Второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.
По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.
В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.