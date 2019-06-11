В Белом доме допустили третью встречу Трампа и Ким Чен Ына Сегодня, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Ian Langsdon/Pool via REUTERS Джон Болтон Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном возможен, все зависит от позиции Пхеньяна, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы готовы, когда они будут готовы, в любое время, когда они захотят запланировать [нову встречу]», — сказал Болтон, передает Reuters.



По его словам, Вашингтон продолжит свою «кампанию максимального давления», поскольку руководство КНДР, похоже, все еще не приняло «стратегическое решение отказаться» от разработки ядерного оружия, установленного на средства его доставки.

Накануне Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.