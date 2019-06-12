Трамп сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына Сегодня, 05:33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США отметил, что ему нравится переписка с лидером КНДР и выразил уверенность, что в Северной Кореи происходят позитивные изменения.

Напомним, в Белом доме допустили третью встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Второй саммит прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.