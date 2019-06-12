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Трамп сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына

Сегодня, 05:33
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Трамп сообщил, что получил письмо от Ким Чен Ына - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США отметил, что ему нравится переписка с лидером КНДР и выразил уверенность, что в Северной Кореи происходят позитивные изменения.

Напомним, в Белом доме допустили третью встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Второй саммит прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.

Теги:   Ким Чен Ын Дональд Трамп

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