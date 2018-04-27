Ким Чен Ын: Две Кореи должны объединиться

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Ким Чен Ын обратился к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину: Мы один народ

Ким Чен Ын обратился к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину: Мы один народ

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что две Кореи – это один народ, который должен стремиться к объединению.

Об этом Ким Чен Ын заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Мы не должны противостоять друг другу... мы должны жить в единстве", - цитирует Ким Чен Ына CNN.

Лидер Северной Кореи добавил, что две страны смогут  наслаждаться миром и процветанием на Корейском полуострове, не опасаясь войны.

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В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

 

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