Ким Чен Ын: Две Кореи должны объединиться

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что две Кореи – это один народ, который должен стремиться к объединению.

Об этом Ким Чен Ын заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Мы не должны противостоять друг другу... мы должны жить в единстве", - цитирует Ким Чен Ына CNN.

Лидер Северной Кореи добавил, что две страны смогут наслаждаться миром и процветанием на Корейском полуострове, не опасаясь войны.

