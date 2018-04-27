Историческая встреча: глава КНДР впервые за 65 лет прибыл на переговоры в Южную Корею

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом

В пятницу утром, 27 апреля, глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демитализированной зоне, передает DW.

"Это первый визит северокорейского правителя в Южную Корею после войны 1953 года. В пограничной деревне Пханмунджом он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы стран поприветствовали друг друга и, пожав друг другу руки "символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию".

Ким Чен Ын назвал встречу "моментом начала новой истории эры и мира".

El presidente de #CoreadelSur, Moon Jae-in, y el líder de #CoreadelNorte, Kim Jong Un, se reúnen en el poblado de P… https://t.co/z7snxkozFW — Reuters Latam (@ReutersLatam) 27 апреля 2018 г.

Происходящая встреча стала третей после окончания войны в Корее, однако оба предыдущих саммита происходили в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности встречи президента Южной Кореи и Ким Чен Ына.