Катастрофа MH17: в МИД РФ прокомментировали предстоящие переговоры 11 февраля, 21:36 1494 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года ЕРА

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по катастрофе МН17.

Об этом она сообщила в Facebook.

В российском дипломатическом ведомстве уверяют, что “Россия готова к предметному и профессиональному разговору” касательно международного расследования.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что “все больше уверены” в том, что Россия согласится на официальные переговоры о результатах международного расследования относительно юридической ответственности Москвы за сбивание самолета Малайзийских авиалиний.

Напомним, что в 2018 году правительства Нидерландов и Австралии, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, возложили на Россию ответственность за уничтожение МН17. Они призвали Россию признать свою ответственность и не исключили в будущем обращения в международный суд по факту уничтожения авиалайнера.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.