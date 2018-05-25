Австралия и Нидерланды официально возложили ответственность за уничтожение МН17 на Россию

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственности за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17, сообщает ВВС.

"В соответствии с выводами международного расследования, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание ЗРК Бук, с помощью которого был уничтожен MH17", - заявил глава МИД Нидерландов Стефан Блок.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.