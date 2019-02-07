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МИД Нидерландов: Россия согласится на переговоры по MH17

Сегодня, 21:01
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EPA

Нидерланды добиваются встречи с РФ по поводу MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов выразило уверенность, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за крушение пассажирского лайнера рейса MH17 в 2014 году.

"Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что в скором времени проведем встречу с россиянами", - заявили в МИД Нидерландов, передает Reuters.

Напомним, что в 2018 году правительства Нидерландов и Австралии, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, возложили на Россию ответственность за уничтожение МН17. Они призвали Россию признать свою ответственность и не исключили в будущем обращения в международный суд по факту уничтожения авиалайнера.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Нидерланды Россия MH17

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