Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты 27 марта, 20:16 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает МИД Канады.

«В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка — за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана», — говорится. в сообщении.

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Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.

«Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций», — добавили в МИД Канады.

Этот список включает:

Хасан Хасанзаде — командующий силами КСИР в Тегеране;

Голамхосейн Мохаммади Асл — командующий силами КСИР в провинции Ардебиль;

Аббас Нильфорушан — заместитель командующего оперативного командования КСИР;

Аббас-Али Мохаммадян — начальник полиции Тегерана;

Гасем Дамавандян — старший исполнительный директор Qods Aviation Industries;

Надер Хун Сиаваш — директор организации аэрокосмической промышленности;

Imen Sanat Zaman Fara — компания по производству снаряжения для силовых структур

Ravin Academy — учебный институт, специализирующийся на кибербезопасности.



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