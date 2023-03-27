Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты
Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)
В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.
Об этом сообщает МИД Канады.
«В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка — за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана», — говорится. в сообщении.
Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.
«Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций», — добавили в МИД Канады.
Этот список включает:
- Хасан Хасанзаде — командующий силами КСИР в Тегеране;
- Голамхосейн Мохаммади Асл — командующий силами КСИР в провинции Ардебиль;
- Аббас Нильфорушан — заместитель командующего оперативного командования КСИР;
- Аббас-Али Мохаммадян — начальник полиции Тегерана;
- Гасем Дамавандян — старший исполнительный директор Qods Aviation Industries;
- Надер Хун Сиаваш — директор организации аэрокосмической промышленности;
- Imen Sanat Zaman Fara — компания по производству снаряжения для силовых структур
- Ravin Academy — учебный институт, специализирующийся на кибербезопасности.
27 февраля Канада ввела новые санкции против Ирана.