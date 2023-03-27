Канада ввела санкции против иранцев, производящих беспилотники и баллистические ракеты

27 марта, 20:16
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Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает МИД Канады.

«В сегодняшнем списке санкций восемь физических и двух юридических лиц, в том числе высокопоставленные иранского Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка — за грубые и систематические нарушения прав человека в Тегеране, а также в курдских и азербайджанских районах на северо-западе Ирана», — говорится. в сообщении.

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Отмечается, что под ограничения попали высокопоставленные должностные лица, занимающиеся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в Иране.

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«Находящиеся под санкциями организации поддерживают иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями протестующих против режима или обеспечивая тактическим снаряжением, которое используется для жестокого подавления демонстраций», — добавили в МИД Канады.

Этот список включает:

  • Хасан Хасанзаде — командующий силами КСИР в Тегеране;
  • Голамхосейн Мохаммади Асл — командующий силами КСИР в провинции Ардебиль;
  • Аббас Нильфорушан — заместитель командующего оперативного командования КСИР;
  • Аббас-Али Мохаммадян — начальник полиции Тегерана;
  • Гасем Дамавандян — старший исполнительный директор Qods Aviation Industries;
  • Надер Хун Сиаваш — директор организации аэрокосмической промышленности;
  • Imen Sanat Zaman Fara — компания по производству снаряжения для силовых структур
  • Ravin Academy — учебный институт, специализирующийся на кибербезопасности.

27 февраля Канада ввела новые санкции против Ирана.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Иран Канада Беспилотники Санкции Война России против Украины

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