Канада ввела санкции против Ирана из-за поставок в РФ дронов 3 декабря, 04:09 Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:by_Ukraine/Twitter)

Министерство иностранных дел Канады сообщило, что ввело санкции против Ирана из-за поставок в РФ дронов-камикадзе.



Согласно сообщению министерства, под новые санкции попали 4 физических и 5 юридических лиц "из-за нарушений прав человека и дестабилизации мира и безопасности".



В частности, ограничения будут действовать против иранской компании Бахарестан Киш, помогающей разрабатывать дроны-камикадзе Shahed-136.



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За помощь в доставке дронов под санкции попала иранская авиакомпания Сафиран.

Санкции предусматривают заморозку имущества и средств компаний на территории Канады. Физическим лицам, в отношении которых введены ограничения, запрещен въезд в страну.

Инфографика: НВ

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.