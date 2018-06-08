08 июня 2018, пятница

Канада призвала Россию освободить политзаключенного Сенцова

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Фриланд выразила поддержку Сенцову
Фото: Chrystia Freeland via Facebook

Фриланд выразила поддержку Сенцову

Канада призвала Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

В своем Twitter она написала, что Канада обеспокоена состоянием здоровья режиссера.

Ранее американский ПЕН-центр написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Сенцова. Документ подписали 48 человек.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 25-й день.

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