Американский ПЕН-центр написал письмо Путину из-за Сенцова

Американский ПЕН-центр написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщил журналист Сергей Пархоменко, письмо было направлено в администрацию российского президента.

В самом письме говорится, что правозащитные организации и правительства многих стран считают дело политическим и сфабрикованным.

Отмечается, что к России будет приковано внимание из-за проведения Чемпионата мира-2018 по футболу. В ПЕН-центре призвали российскую власть "сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно".

Письмо подписали 48 человек, среди которых писатели, художники, режиссеры и активисты.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 24-й день.