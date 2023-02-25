Канада рассматривает возможность учить украинских военных пилотов
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)
Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
«Мы будем всегда искать, как учить и поддерживать — и где для нас есть смысл это делать. Мы учим украинских танкистов использовать Leopard 2, которые им передаем. Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше. Мы будем обсуждать с украинцами то, как им лучше помочь», — ответил Трюдо на вопрос о вероятности обучения украинских военных пилотов в Канаде.
Он также напомнил, что в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER около 35 тысяч украинских защитников прошли курс навыков современного боя, что помогло им быть более эффективными во время боевых действий.