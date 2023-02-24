Канада передает Украине еще четыре Leopard и расширяет санкции против России 24 февраля, 22:46 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 24 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

В целом Канада пообещала поставить Украине восемь танков. Также Оттава передаст защитникам Украины бронированную ремонтно-эвакуационную машину и более 5000 155-мм снарядов.



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Трюдо также объявил о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц, причастных к войне России против Украины. Среди них 122 физических и 13 юридических лиц — депутаты нижней палаты российского парламента, которые голосовали за незаконную попытку аннексии части украинской территории, российские министры и члены кремлевской администрации.

В список в том числе попали жена и сын замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева, помощник Путина Максим Орешкин, заместители премьера Михаила Мишустина, ФСБ РФ, партия Единая Россия, обе палаты парламента страны-террориста, оккупационный оператор Запорожской АЭС и другие.

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Также санкции вводятся против семи российских физлиц и 50 оборонных предприятий, которые в том числе производят танки, ракеты и системы вооружения. Канада запрещает экспорт в Россию некоторых химических элементов, которые используют в электронике, запрещает ввоз, покупку российского оружия и боеприпасов российского производства.

«Путин думал, что его вторжение станет быстрой победой, но он ошибся. Украинцы были сильны в течение последних 365 дней, и пока Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, Канада и канадцы будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», — подчеркнул Трюдо.