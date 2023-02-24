Канада выделила новый пакет помощи Украине в размере 32 миллионов долларов 24 февраля, 16:27 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

В пятницу, 24 февраля, Канада объявила о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она также подчеркнула, что Канада продолжит оказывать помощь Украине.

«Канада твердо привержена делу поддержки безопасности и устойчивости Украины, а также привлечению России к ответственности за ее преступления и преступления», — говорится в сообщении.

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Пакет помощи содержит следующее:

7,5 млн долларов на разминирование;

более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;

более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

«Канада рада сообщить, что она присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. ACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности», — добавила Мелони.

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4 февраля из канадского города Галифакс вылетел самолет, на борту которого размещен первый боевой танк Leopard 2, который Канада предоставила Украине.