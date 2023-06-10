Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине 10 июня, 17:34 Джастин Трюдо во время пресс-конференции с Зеленским в Киеве, 10 июня 2023 года (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Канада выделяет еще 500 млн канадских долларов (около 400 млн долл. США) на военную помощь Украине.

Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Киев в субботу, 10 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня я могу объявить, что мы предоставим 500 млн долларов нового финансирования для военной помощи. В целом мы предоставили уже более восьми млрд долларов, из которых один млрд военной помощи», — сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Мы также дадим дополнительные 287 ракет [класса воздух-воздух] АИМ-7, чтобы защитить небо Украины, и, кроме того — 10 тысяч снарядов 155-мм калибра», — заявил Трюдо.

Он также объявил о предоставлении 10 миллионов долларов для помощи пострадавшим от наводнения после взрыва на Каховской ГЭС.

В субботу, 10 июня, с неанонсированным визитом в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это уже второй его визит в Украину за время полномасштабной войны.