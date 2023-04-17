Украина получит конфискованный у РФ транспортник Ан-124 Руслан 17 апреля, 09:51 Самолет арестован в рамках санкций против российской компании Волга-Днепр (Фото:Волга-Днепр)

В рамках нового пакета канадских санкций против кремлевского режима Украина получит конфискованный у РФ тяжелый транспортный самолет Ан-124 Руслан.

Об этом рассказал у себя в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль,

Читайте также: Канада ввела санкции против компаний террориста Пригожина

Кроме того, в пользу Украины будут переданы и другие активы российской авиакомпании, которая является владельцев данного Ан-124.

Видео дня

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании Волга-Днепр. Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — рассказал премьер.

Арест самолетов авиакомпании Волга-Днепр был инициирован Украиной еще в 2022 году. Его целью является обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба в рамках уголовного производства, открытого по заявлению украинского госпредприятия Антонов.

Всего речь идет о 12 транспортниках Ан-124−100.