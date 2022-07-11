Путин и его воры. Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает 11 июля, 16:18 Эксклюзив НВ Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)

Россияне вывезли из оккупированных районов Украины зерна на $75 млн. и металлопродукции почти на $150 млн. И продолжают воровать чужое

25 июня украинский журналист Осман Пашаев специально прибыл в порт Искандерун на юге Турции, неподалеку от сирийской границы, где стояло российское судно Михаил Ненашев. По информации журналиста, с него как раз должны были выгружать украденное в Украине и вывезенное в Турцию зерно. Застать этот момент Пашаеву не удалось: команда чего-то ждала.

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Интерес журналиста к Михаилу Ненашеву был не случаен: именно на такие небольшие суда в Керченском проливе российские балкеры перегружают зерно, выкраденное в оккупированных районах Украины. Затем, смешивая украинский урожай с российским, — чтобы никакая экспертиза не могла оценить происхождение груза, — вывозят на продажу в страны Азии.

При этом, по словам Пашаева, турки, американцы, эмиратовцы и даже европейцы делают вид, что верят предоставленным россиянами сопроводительным документам.

«Однако спутники фиксируют каждый шаг. И зерно — это только вершина айсберга грабежа Украины. Гораздо больше в денежном измерении совершается воровства металла. Его судами „река-море“ вывозят из Мариуполя в российский порт Ростов-на-Дону, — объясняет Пашаев. — По меньшей мере, один корабль под флагом Мальты уже принял участие в этой сделке, заявив, что покинул Мариуполь без металла на борту».

Эксперты отмечают, что перед началом полномасштабного вторжения в захваченных регионах юга Украины находилось около 1,5 млн т зерна.

Согласно оценкам аналитиков, россияне уже вывезли с временно оккупированных территорий около 220 тыс. т зерновых культур. Если брать в расчет мировую цену на пшеницу в $344 за тонну, то речь идет о $75 млн.

Василий Боднар, посол Украины в Турции говорит: турки скупают украинское зерно с 25% скидкой. За июнь в эту страну прибыло около 20 суден с краденым, дополняет Катерина Яресько, эксперт проекта SeaKrime.

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