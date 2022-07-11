Путин и его воры. Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает

11 июля, 16:18
Эксклюзив НВ
Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)

Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Максим Бутченко

Россияне вывезли из оккупированных районов Украины зерна на $75 млн. и металлопродукции почти на $150 млн. И продолжают воровать чужое

25 июня украинский журналист Осман Пашаев специально прибыл в порт Искандерун на юге Турции, неподалеку от сирийской границы, где стояло российское судно Михаил Ненашев. По информации журналиста, с него как раз должны были выгружать украденное в Украине и вывезенное в Турцию зерно. Застать этот момент Пашаеву не удалось: команда чего-то ждала.

Видео дня

Интерес журналиста к Михаилу Ненашеву был не случаен: именно на такие небольшие суда в Керченском проливе российские балкеры перегружают зерно, выкраденное в оккупированных районах Украины. Затем, смешивая украинский урожай с российским, — чтобы никакая экспертиза не могла оценить происхождение груза, — вывозят на продажу в страны Азии.

При этом, по словам Пашаева, турки, американцы, эмиратовцы и даже европейцы делают вид, что верят предоставленным россиянами сопроводительным документам.

«Однако спутники фиксируют каждый шаг. И зерно — это только вершина айсберга грабежа Украины. Гораздо больше в денежном измерении совершается воровства металла. Его судами „река-море“ вывозят из Мариуполя в российский порт Ростов-на-Дону, — объясняет Пашаев. — По меньшей мере, один корабль под флагом Мальты уже принял участие в этой сделке, заявив, что покинул Мариуполь без металла на борту».

Эксперты отмечают, что перед началом полномасштабного вторжения в захваченных регионах юга Украины находилось около 1,5 млн т зерна.

Согласно оценкам аналитиков, россияне уже вывезли с временно оккупированных территорий около 220 тыс. т зерновых культур. Если брать в расчет мировую цену на пшеницу в $344 за тонну, то речь идет о $75 млн.

Василий Боднар, посол Украины в Турции говорит: турки скупают украинское зерно с 25% скидкой. За июнь в эту страну прибыло около 20 суден с краденым, дополняет Катерина Яресько, эксперт проекта SeaKrime.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Турция Зерно

Эксклюзивы НВ

Ставки по депозитам в украинских банках в 2−3 раза ниже прогнозируемого уровня инфляции (Фото:НБУ / Flickr)
Корм для инфляции /
Как защитить сбережения во время войны — депозитные ставки в банках и советы экспертов
11 июля, 15:01
Финансы
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
11 июля, 10:32
22215
Супермаркеты Сильпо входят в Fozzy Group (Фото:kiev.informator)
«Странный дефицит товаров» /
Насколько увеличился средний чек в Сильпо и какие продукты стало сложно купить
10 июля, 22:38
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X