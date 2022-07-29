В суд направлен обвинительный акт против идеологов «денацификации» Украины — СБУ 29 июля, 10:46 Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна обвиняют в призывах к геноциду украинцев (Фото:Коллаж НВ)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении прокремлевских пропагандистов Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева.

Как сообщается, на данное время они скрываются от правосудия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Гаспарян и Сергейцев являются идеологами так называемой «денацификации» Украины.

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Именно с подачи первого из них данный термин получил широкое распространение среди представителей кремлевского режима.

В 2018 году у него вышла книга под соответствующим названием «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», которая продвигала вымышленные нарративы по поводу якобы несостоятельности украинского государства и призывала руководство РФ к военному вторжению.

В свою очередь политтехнолог Сергейцев является автором фашистских публикаций о необходимости физического уничтожения украинцев как нации и захвата их земель.

В связи с оба злоумышленника уведомлены о подозрении по:

ч. 3 ст. 109 ( действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 442 ( геноцид).

Обвинительный акт против Гаспаряна и Сергейцева уже направлен в суд.

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