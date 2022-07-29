В суд направлен обвинительный акт против идеологов «денацификации» Украины — СБУ
Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна обвиняют в призывах к геноциду украинцев (Фото:Коллаж НВ)
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении прокремлевских пропагандистов Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева.
Как сообщается, на данное время они скрываются от правосудия, в связи с чем объявлены в международный розыск.
Гаспарян и Сергейцев являются идеологами так называемой «денацификации» Украины.
Именно с подачи первого из них данный термин получил широкое распространение среди представителей кремлевского режима.
В 2018 году у него вышла книга под соответствующим названием «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», которая продвигала вымышленные нарративы по поводу якобы несостоятельности украинского государства и призывала руководство РФ к военному вторжению.
В свою очередь политтехнолог Сергейцев является автором фашистских публикаций о необходимости физического уничтожения украинцев как нации и захвата их земель.
В связи с оба злоумышленника уведомлены о подозрении по:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 442 (геноцид).
Обвинительный акт против Гаспаряна и Сергейцева уже направлен в суд.
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