В суд направлен обвинительный акт против идеологов «денацификации» Украины — СБУ

29 июля, 10:46
Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна обвиняют в призывах к геноциду украинцев (Фото:Коллаж НВ)

Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна обвиняют в призывах к геноциду украинцев (Фото:Коллаж НВ)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении прокремлевских пропагандистов Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева.

Как сообщается, на данное время они скрываются от правосудия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Гаспарян и Сергейцев являются идеологами так называемой «денацификации» Украины.

Видео дня
Читайте также:
В России создали «справочник» для предателей и коллаборантов в Украине — ГУР

Именно с подачи первого из них данный термин получил широкое распространение среди представителей кремлевского режима.

В 2018 году у него вышла книга под соответствующим названием «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», которая продвигала вымышленные нарративы по поводу якобы несостоятельности украинского государства и призывала руководство РФ к военному вторжению.

https://www.youtube.com/embed/E6WVGlQFn6g

В свою очередь политтехнолог Сергейцев является автором фашистских публикаций о необходимости физического уничтожения украинцев как нации и захвата их земель.

Читайте также:
Оккупанты хотят «переименовать» Мариуполь в честь сталинского преступника

В связи с оба злоумышленника уведомлены о подозрении по:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 442 (геноцид).

Обвинительный акт против Гаспаряна и Сергейцева уже направлен в суд.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1552916376720908294
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Россияне Геноцид Российская пропаганда Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Первый признак для Путина. Что россияне думают о войне против Украины

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны

29 июля, 11:09
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

29 июля, 10:15
Мнения
Лучшие б/у авто с АКПП (Фото:CC)
Просто и надежно /
Пять лучших б/у авто с автоматической КПП до $7000
29 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X