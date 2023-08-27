Боевик из группировки Русич въехал в Финляндию благодаря новому имени и обучению жены 27 августа, 17:18 Ян Петровский (Фото:Офис генпрокурора)

Российский боевик из неонацистской группы Русич Ян Петровский, которого задержали в Финляндии, въехал в страну благодаря новому имени и обучению своей жены, пишет финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката Наталью Мальгину.

По словам Мальгиной, боевик получил вид на год проживания в Финляндии на имя Воислава Тордена на основании обучения своей жены, которая получила место в одном из финских университетов.

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Издание отметило, что Торден — 36-летний гражданин РФ, который связан с ЧВК Вагнер через группировку Русич.



При рождении Торден носил имя — Ян Петровский. Под этим именем он значится в санкционных списках ЕС.

Издание отметило, что 19 июля Петровский въехал в Финляндию на автомобиле через пункт пропуска Ваалимаа с женой и тремя детьми.

Адвокат боевика рассказала изданию, что мужчина желал, чтобы его дети получили скандинавское образование, однако хотел «быть рядом с Россией».

Полиция задержала боевика 20 июля в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он вместе с семьей ехал во Францию, чтобы навестить родственников.

25 августа в Офисе генерального прокурора сообщили, что в Финляндии задержали гражданина России, подозреваемого в участии в террористической организации. Сейчас ведется подготовка к экстрадиции.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации «ЛНР» участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич.