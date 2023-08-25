Украина готовит экстрадицию одного из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ Русич — Офис генпрокурора 25 августа, 19:10 Подозреваемый (Фото:Офис генпрокурора)

В Финляндии задержали гражданина России, подозреваемого в участии в террористической организации. Ведется подготовка к экстрадиции.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации «ЛНР» принимал участие в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой Диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич. В 2016 году ему было доложено о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).

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В рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ. Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в РФ, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

Как результат, подозреваемый был задержан. В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции личности.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

Ранее телеканал MTV3 сообщил, что в Финляндии задержали одного из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ Русич, связанного с ЧВК Вагнера. Он находится под стражей.