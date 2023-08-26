В ЕС задержали россиянина Яна Петровского. Украина его обвиняет в жестоких пытках — что известно 26 августа, 15:20 Петровский в 2015 году (Фото:Скриншот Новороссия ТВ)

В Финляндии задержали российского военного командира Яна Петровского, которому приписывают нацистские взгляды и обвиняют в жестоких пытках украинских пленных. Теперь его могут выдать Украине, пишет ВВС News.



«На підставі запиту Офісу генерального прокурора 23 серпня компетентними органами Фінляндії затримано громадянина Росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації», — повідомила генпрокуратура України.

Інформацію про затримання «росіянина за запитом Києва» підтвердило посольство Росії у Фінляндії, пише російське державне агентство РИА Новости.

Про це також повідомляв фінський телеканал MTV Uutis.

Телеграм-канал підрозділу Русич стверджує, що Петровського затримали ще 20 липня, але саме зараз його перевели у в’язницю, де він може очікувати екстрадиції до України.

Зараз готують документи, необхідні для екстрадиції, підтвердили в Офісі генпрокурора.

Хто такий Ян Петровський

Ян Петровський, позивний Великий Славян, один із лідерів диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) Русич, яка воює в складі російської армії.

Він воював у складі Русича на Донбасі в 2014—2016 роках. Є в розшуку в українській базі МВС.

Українська генпрокуратура звинувачує його та його поплічників у вбивстві та катуваннях українських військових.

У 2016 році йому повідомили про підозру за фактом участі в терористичній організації.

Ян Петровський (зліва) і Олексій Мільчаков, командир Русича / Фото: Telegram

У 2016 році генпрокуратура писала про бійців Русича як про групу людей з «садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської і Донецької областей».

Того ж року Петровського вперше затримали в ЄС. Це сталося в Норвегії, де він періодично жив з 2004 року. Його перебування в Норвегії тоді визнали загрозою національній безпеці та депортували.

З початком повномасштабного вторгнення Петровський продовжив воювати в Україні.

Проти угрупування та його керівників Яна Петровського і Олексія Мільчакова у вересні минулого року США вводили санкції за «особливу жорстокість», проявлену під час боїв на Харківщині після початку повномасштабного вторгнення.

У грудні ЄС також ввів санкції проти Русича — у зв’язку з можливою причетністю цієї групи до ПВК Вагнер, яка теж відома своєю жорстокістю.

Як розповіли в Офісі генпрокурора в п’ятницю, в рамках співпраці з Європолом Україна отримала інформацію, що цього літа міграційна служба Фінляндії затримала Петровського в Гельсінкі.

Розглядалася можливість депортувати його назад до Росії.

Щоб цього не допустити, 15 серпня українські прокурори направили Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського, а також надали всю необхідну інформацію, щоб такий арешт провели.

Розстріл і катування українських військових

Диверсійно-штурмова розвідувальна група Русич — один з найодіозніших підрозділів так званої «ЛНР» в 2014—2015 роках. Відома засідка, яку ДШРГ влаштувала 5 вересня 2014 року під Веселою Горою. Того дня мало розпочатися перемир’я, й бійці російської групи зайняли покинутий український блокпост, залишивши там жовто-синій прапор.

Під його прикриттям Русич розстріляв колону батальйону Айдар, яка поверталася на базу, а згодом ще й колону 80-ї бригади, якій, утім, вдалося прорватися.

Петровський — любитель татуювань із скандинавською символікою, серед яких можна розрізнити "Зонненрад" ("сонячну свастику") та "Валькнут" ("вузол мертвих" у вигляді трьох переплетених трикутників) / Фото: vk.com

Загалом тоді загинули понад 40 українських бійців.

Подія набула особливого резонансу після того, як лідери ДШРГ Русич Олексій Мільчаков та Ян Петровський виклали у Мережу свої фото на тлі тіл айдарівців, а також зображення відрізаного вуха.

Пізніше оглядачі помітили, що на щоці одного з поранених бійців Айдару Івана Ісика (він згодом помре від опіків у луганській лікарні) був вирізаний коловорот — язичницький знак сонця, один з тодішніх символів ДШРГ Русич, який був у них на шевронах.