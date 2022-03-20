«Не может быть посредничества между добром и злом». Зеленский выступил перед Кнессетом: раскритиковал отсутствие санкций против РФ 20 марта, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. Он сравнил вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной и напомнил о нерешительности страны по ряду вопросов.

По словам Зеленского, день 24 февраля «дважды вошел в историю и оба раза как трагедия — для украинцев, евреев, для Европы, всего мира». Он рассказал, что именно в этот день в 1920 году основали Национал-социалистическую партию Германии, которая «унесла миллионы жизней, уничтожала народы», а ровно через 102 года Россия напала на Украину.

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«Я имею право сравнить нашу историю и вашу, нашу войну на выживание и Вторую мировую войну. Послушайте, что говорит Кремль. Просто послушайте! Там звучат даже термины, которые звучали тогда. И это трагедия. Когда нацистская партия шла по Европе и хотели уничтожить все. Уничтожить всех. Хотела покорить народы. И не оставить от нас, от вас ничего. И даже имени и следа. Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса"[...]Но услышьте, что звучит сейчас в Москве. Услышьте, как говорят снова эти слова: «Окончательное решение», – заявил он.

Президент Украины напомнил о том, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру и Умани, а также об ограничениях на въезд в Израиль — страна просит предварительную регистрацию на разрешение на вылет для украинцев.

«Что это ? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу только одно – безразличие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. А посредничество может быть между государствами. Но не между добром и злом», — сказал Зеленский.

Он добавил, что спрашивать о возможности получить оружие от Израиля, введении санкций против России или давлении на российский бизнес можно долго, но ответ «все равно выбирать вам».

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