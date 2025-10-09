Нетаньяху созывает правительство для ратификации соглашения с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в четверг, 9 октября, созовет заседание правительства для ратификации соглашения с ХАМАС по возвращению израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Об этом сообщает CNN.

Нетаньяху отметил, что это соглашение стало «большим днем для Израиля» и подчеркнул, что страна может продолжать достигать своих целей и расширять мир с соседями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию как первый шаг к прочному, длительному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он в соцсети Truth Social.