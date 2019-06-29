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О климате и мигрантах. Лидеры G20 убедили Трампа подписать итоговое коммюнике вопреки разногласиям

Вчера, 10:22
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REUTERS/Kevin Lamarque

Совместное фото лидеров G20 в японской Осаке

Лидеры государств и правительств стран Большой двадцатки на саммите в японской Осаке, несмотря на разногласия, смогли утвердить заключительное коммюнике и включить в него вопрос о защите климата.

Об этом в субботу, 29 июня, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает DW.

Участники саммита в Осаке на протяжении многих часов пытались достичь компромисса, поскольку США (на саммите страну представляет Дональд Трамп) требовали не упоминать о климате в заключительном коммюнике. Но странам Евросоюза все же удалось настоять на своем.

По словам Меркель, в итоге США все же согласились с тем, что в итоговом коммюнике саммита участники подтвердят свою приверженность защите климата. Документ будет принят в формате 19+1 (с особой позицией США).

Меркель пояснила, что заключительный документ саммита содержит пассаж, аналогичный тому, который был принят на предыдущей встрече G20 в Буэнос-Айресе. Тогда все страны, за исключением США, подчеркнули, что обязательства в рамках Парижского договора о защите климата «необратимы».

Кроме того, канцлер Германии также сообщила, что в тексте заключительного коммюнике саммита в Осаке затронута и другая спорная тема — миграция. Там сказано, что страны G20 будут стремиться к тесному сотрудничеству с ООН и другими международными организациями в вопросе миграционной политики.

«В этом смысле мы довольно значительно продвинулись вперед», — констатировала Меркель.

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Теги:   Миграционный кризис Климат Япония Осака Германия США Дональд Трамп Ангела Меркель G20 Саммит G20

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