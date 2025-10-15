«Готовы делать больше». Швеция сначала хочет предоставить Украине самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen — министр обороны
Швеция готова делать больше в контексте военной помощи Украине, заявил министр обороны (Фото: Saab)
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова усиливать военную поддержку Украины, в частности в рамках инициативы PURL и авиационной коалиции. Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, пишет Укринформ.
«Швеция готова делать больше. Мы подготовили второй пакет вместе с Норвегией и Данией. Швеция выделила на это 250 млн евро, и мы готовы на дальнейшие пакеты», — подчеркнул Йонсон.
Он также отметил, что продолжается обсуждение между скандинавскими и балтийскими странами относительно справедливого распределения финансовой нагрузки в поддержке Украины.
Министр обороны Швеции назвал ситуацию «критически важной», поскольку, по его словам, нынешняя траектория поддержки Украины снижается. Он подчеркнул, что Стокгольм хочет видеть больше шагов по усилению финансовой поддержки и военной помощи Киеву и не исключает собственного вклада в этом направлении.
В то же время Йонсон отметил, что партнеры по авиационной коалиции призывают Швецию сосредоточиться на усилении воздушных возможностей Украины, в частности путем обеспечения Киева самолетами радиолокационной разведки и раннего обнаружения воздушных целей, что позволит эффективно управлять самолетами F-16.
«Мы также не исключаем возможности относительно (передачи Украине — ред.) самолетов Gripen. Мы находимся в диалоге с украинской стороной, которая проявляет сильный интерес к самолетам Gripen», — отметил он.
Министр уточнил, что Стокгольм открыт к сотрудничеству с Киевом в этом направлении и поддерживает контакт с украинскими партнерами.
Йонсон отметил, что сначала Швеция планирует предоставить Украине самолеты для радиолокационной разведки и раннего обнаружения воздушных целей, а позже сосредоточится на поставке истребителей Gripen.
Он считает, что одновременное использование трех типов истребителей — F-16, Mirage и Gripen — «могло бы стать вызовом для украинских пилотов». В то же время он подчеркнул, что привлечение западных истребителей значительно укрепило систему ПВО Украины.
30 сентября в Министерстве обороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о возможности предоставления истребителей Gripen, но отметили, что решения по этому вопросу еще нет.
Истребители Gripen для Украины — что известно
В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.
В марте 2024 года Пол Йонсон заявлял, что Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen.
Ранее Швеция отмечала, что ей сначала нужно вступить в НАТО, чтобы начать дискуссии о передаче истребителей Украине.
28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.
9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.
Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.
По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.
22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.