Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова усиливать военную поддержку Украины, в частности в рамках инициативы PURL и авиационной коалиции. Об этом он сказал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, пишет Укринформ .

«Швеция готова делать больше. Мы подготовили второй пакет вместе с Норвегией и Данией. Швеция выделила на это 250 млн евро, и мы готовы на дальнейшие пакеты», — подчеркнул Йонсон.

Он также отметил, что продолжается обсуждение между скандинавскими и балтийскими странами относительно справедливого распределения финансовой нагрузки в поддержке Украины.

Министр обороны Швеции назвал ситуацию «критически важной», поскольку, по его словам, нынешняя траектория поддержки Украины снижается. Он подчеркнул, что Стокгольм хочет видеть больше шагов по усилению финансовой поддержки и военной помощи Киеву и не исключает собственного вклада в этом направлении.

В то же время Йонсон отметил, что партнеры по авиационной коалиции призывают Швецию сосредоточиться на усилении воздушных возможностей Украины, в частности путем обеспечения Киева самолетами радиолокационной разведки и раннего обнаружения воздушных целей, что позволит эффективно управлять самолетами F-16.

«Мы также не исключаем возможности относительно (передачи Украине — ред.) самолетов Gripen. Мы находимся в диалоге с украинской стороной, которая проявляет сильный интерес к самолетам Gripen», — отметил он.

Министр уточнил, что Стокгольм открыт к сотрудничеству с Киевом в этом направлении и поддерживает контакт с украинскими партнерами.

Йонсон отметил, что сначала Швеция планирует предоставить Украине самолеты для радиолокационной разведки и раннего обнаружения воздушных целей, а позже сосредоточится на поставке истребителей Gripen.

Он считает, что одновременное использование трех типов истребителей — F-16, Mirage и Gripen — «могло бы стать вызовом для украинских пилотов». В то же время он подчеркнул, что привлечение западных истребителей значительно укрепило систему ПВО Украины.

30 сентября в Министерстве обороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о возможности предоставления истребителей Gripen, но отметили, что решения по этому вопросу еще нет.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

В марте 2024 года Пол Йонсон заявлял, что Швеция не исключает возможности поставки Украине своих истребителей Gripen.

Ранее Швеция отмечала, что ей сначала нужно вступить в НАТО, чтобы начать дискуссии о передаче истребителей Украине.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Инфографика: NV

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.