Что известно об истребителе JAS 39 Gripen, передачу которого Украина обсуждает со Швецией — инфографика NV
Украина и Швеция ведут переговоры об истребителях Gripen (Фото: Saab)
В конце сентября первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC заявил, что Украина ожидает передачи шведских боевых самолетов Gripen, не уточняя подробностей. Позже в Минобороны Швеции сообщили, что переговоры о возможности предоставления Украине Gripen продолжаются, но договоренностей еще нет.
В начале сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что его страна допускает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen, но только после завершения войны с Россией.
NV рассказывает, что известно о шведском истребителе JAS 39 Gripen C.
JAS 39 Gripen C — это многоцелевой боевой самолет, который производит шведская компания Saab. Находится в эксплуатации с конца 1996 года. Он предназначен для разведки, выполнения миссий воздух-воздух и воздух-земля. Способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 120 км, подвижные наземные — до 70 км. Gripen C может одновременно отслеживать до 10 целей и атаковать 4 из них.
Основные технические характеристики:
- Масса: 6,8 т
- Взлетная масса: 14 т
- Время подготовки к боевому вылету: миссия воздух-воздух: до 10 мин; миссия воздух-земля: до 20 мин
- Максимальная скорость: до 2,4 тыс. км/ч (2 Маха)
- Высота полета: более 16 км
- Дальность полета: 3 тыс. км
- Экипаж: 1 человек
- Длина: 14,9 м
- Размах крыла: 8,4 м
- Длина полосы для взлета самолета — от 400 м, для посадки — от 500 м.
Истребитель интегрируется с большим количеством вооружения, модулей наведения и разведки, что позволяет выполнять комбинированные оборонительно-наступательные операции в пределах одной миссии.
Также возможна установка пушки Mauser BK-27, маневровых ракет воздух-воздух большой и малой дальности (AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA, Meteor), тяжелых ракет воздух-земля (AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F) и управляемых авиационных бомб (GBU-12 Paveway II, Bk.90, Mk 82, GBU-39 Small Diameter Bomb).
Модификация Gripen D является двухместной модификацией с более длинным корпусом (15,6 м).
Gripen серии E является обновленной одноместной версией истребителя с улучшенной электроникой и новой авионной системой, который был представлен в 2016 году. В мае 2025 года он стал первым истребителем, пилотируемым искусственным интеллектом. Министр обороны Швеции отметил, что именно Gripen E может стать центральной частью украинской ПВО «в будущем».
Данные производителя