Что известно об истребителе JAS 39 Gripen, передачу которого Украина обсуждает со Швецией — инфографика NV

2 октября, 23:05
Украина и Швеция ведут переговоры об истребителях Gripen (Фото: Saab)

В конце сентября первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC заявил, что Украина ожидает передачи шведских боевых самолетов Gripen, не уточняя подробностей. Позже в Минобороны Швеции сообщили, что переговоры о возможности предоставления Украине Gripen продолжаются, но договоренностей еще нет.

В начале сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон говорил, что его страна допускает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen, но только после завершения войны с Россией.

NV рассказывает, что известно о шведском истребителе JAS 39 Gripen C.

JAS 39 Gripen C — это многоцелевой боевой самолет, который производит шведская компания Saab. Находится в эксплуатации с конца 1996 года. Он предназначен для разведки, выполнения миссий воздух-воздух и воздух-земля. Способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 120 км, подвижные наземные — до 70 км. Gripen C может одновременно отслеживать до 10 целей и атаковать 4 из них.

Инфографика: NV

Основные технические характеристики:

  • Масса: 6,8 т
  • Взлетная масса: 14 т
  • Время подготовки к боевому вылету: миссия воздух-воздух: до 10 мин; миссия воздух-земля: до 20 мин
  • Максимальная скорость: до 2,4 тыс. км/ч (2 Маха)
  • Высота полета: более 16 км
  • Дальность полета: 3 тыс. км
  • Экипаж: 1 человек
  • Длина: 14,9 м
  • Размах крыла: 8,4 м
  • Длина полосы для взлета самолета — от 400 м, для посадки — от 500 м.

Истребитель интегрируется с большим количеством вооружения, модулей наведения и разведки, что позволяет выполнять комбинированные оборонительно-наступательные операции в пределах одной миссии.

Также возможна установка пушки Mauser BK-27, маневровых ракет воздух-воздух большой и малой дальности (AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA, Meteor), тяжелых ракет воздух-земля (AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F) и управляемых авиационных бомб (GBU-12 Paveway II, Bk.90, Mk 82, GBU-39 Small Diameter Bomb).

Модификация Gripen D является двухместной модификацией с более длинным корпусом (15,6 м).

Gripen серии E является обновленной одноместной версией истребителя с улучшенной электроникой и новой авионной системой, который был представлен в 2016 году. В мае 2025 года он стал первым истребителем, пилотируемым искусственным интеллектом. Министр обороны Швеции отметил, что именно Gripen E может стать центральной частью украинской ПВО «в будущем».

Данные производителя

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Gripen Война России против Украины ПВО Украины Истребители Швеция Минобороны Украины Инфографика NV

