Испания передаст Украине 20 БТР и четыре отремонтированных Leopard 2 16 июня, 00:50 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Также военная помощь включает четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Испании.



Два десятка бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины прибудут из Испании в Польшу уже 19 июня, рассказала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

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Таким образом, эта партия добавится к уже поставленным в Украину 40 БТР.

Также глава оборонного ведомства Испании заявила, что 4 танка Leopard 2A4, которые находились в ремонте, также будут переданы украинской стороне.

Кроме того, ожидается передача полевого госпиталя Role 2 plus. Перед тем, как он будет доставлен в Украину, военные ВСУ в Испании пройдут обучение.

Такой госпиталь может поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.