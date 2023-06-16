Испания передаст Украине 20 БТР и четыре отремонтированных Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Также военная помощь включает четыре танка Leopard 2A4, которые находились на ремонте.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Испании.
Два десятка бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины прибудут из Испании в Польшу уже 19 июня, рассказала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.
Таким образом, эта партия добавится к уже поставленным в Украину 40 БТР.
Также глава оборонного ведомства Испании заявила, что 4 танка Leopard 2A4, которые находились в ремонте, также будут переданы украинской стороне.
Кроме того, ожидается передача полевого госпиталя Role 2 plus. Перед тем, как он будет доставлен в Украину, военные ВСУ в Испании пройдут обучение.
Такой госпиталь может поддерживать бригаду, с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами, которые размещаются в 12 контейнерах.