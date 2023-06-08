Украина и Нидерланды давят на Испанию для предоставления Киеву ЗРК Patriot — СМИ 8 июня, 11:36 ЗРК «Патриот (Фото:NATO/flickr)

Нидерланды и Украина давят на Испанию, чтобы страна присоединилась к «коалиции Patriot» и передала Киеву для защиты батарею противоракетной обороны. Об этом сообщает El Pais.



Как пишет издание, президент Владимир Зеленский передал свою просьбу испанскому премьер-министру Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня.

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Также этот вопрос обсуждали с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку именно в Турции Испания разместила батарею Patriot. Однако турецкий президент выступает против вывода ЗРК из его страны до окончания срока действия соответствующего контракта, который истекает в конце этого года, пишет газета.

Одна из двух батарей, которые есть у Испании, с 2015 года размещена на турецкой базе Инджирлик, а вторая — в испанской автономной области Валенсия. Ее считают важной для национальной обороны.

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии. Через четыре дня в Воздушных силах заявили, что первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство. Комплекс уже успешно сбивал российские баллистические ракеты над Киевом, в частности Кинжал.