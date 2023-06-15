Дания и Нидерланды уже заказали дополнительные 14 танков Leopard 2 для Украины — СМИ 15 июня, 18:41 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Украина получит еще 14 боевых танков Leopard 2 от своих западных партнеров после того, как их закупку профинансировали Дания и Нидерланды, сообщает Handelsblatt.

По данным источников газеты, контракты на поставку Украине дополнительных Leopard 2 уже подписаны с немецким оружейным концерном Rheinmetall, причем обе страны отдали «трехзначную сумму». Также присоединилось правительство ФРГ, которое должно одобрить экспорт военной техники.

Видео дня

Первые боевые танки Leopard 2 должны поступить в Вооруженные Силы Украины в январе 2024 года, а в целом контракт должен быть выполнен до конца 2024 года.

Инфографика: NV

15 июня глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания не сможет передать Украине танки Leopard из собственных запасов в этом году.

6 июня министерство обороны страны-агрессора России заявило о якобы уничтожении немецких танков Leopard 2, которые, по данным OSINT-аналитиков, оказались обычной сельскохозяйственной техникой.

