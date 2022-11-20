Испания передала Украине 14 генераторов 20 ноября, 03:00 Испания передала 14 генераторов (Фото:twitter.com/jmalbares)

Испания передала Украине партию генераторов, чтобы справиться с последствиями российских атак на энергетику. Всего передано 14 генераторов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.



"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 ноября разрешил физлицам завозить электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и другие энергогенерирующие средства без уплаты пошлины.