Испания передала Украине 14 генераторов

20 ноября, 03:00
Поделиться:
Испания передала 14 генераторов (Фото:twitter.com/jmalbares)

Испания передала 14 генераторов (Фото:twitter.com/jmalbares)

Испания передала Украине партию генераторов, чтобы справиться с последствиями российских атак на энергетику. Всего передано 14 генераторов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

Видео дня

https://twitter.com/jmalbares/status/1593663857964322818?s=20&t=XSMztmxVRGkXC7zMnAjxlw

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 ноября разрешил физлицам завозить электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и другие энергогенерирующие средства без уплаты пошлины.

Читайте также:
Спрос на генераторы вырос в 10 раз. Какие товары больше всего раскупают украинцы после ракетных ударов — данные сети ТЦ Эпицентр
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Испания Отключение Отключения света Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X