Правительство разрешило украинцам завозить генераторы, трансформаторы, зарядные станции и аккумуляторы без уплаты пошлины

18 ноября, 19:22
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В Кабмине подчеркнули, что физлицам разрешено завозить энергогенераторы без уплаты пошлины (Фото:Общественное Хмельницкий)

В Кабмине подчеркнули, что физлицам разрешено завозить энергогенераторы без уплаты пошлины (Фото:Общественное Хмельницкий)

Кабинет министров Украины на своем заседании 18 ноября разрешил физлицам завозить электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и другие энергогенерирующие средства без уплаты пошлины.

«Правительство ранее приняло решение, освобождающее от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, улучшающие энергообеспечение. Это электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и прочая аппаратура для энергетики», — напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Урядовий портал.

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Однако, по словам премьера, физлица жаловались на трудности их завоза, поскольку на них освобождение от пошлины якобы не распространяется.

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Что не так с решением правительства по генераторам?

«Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлин и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение по обеспечению беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать — призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ», — заявил он.

Шмыгаль также сообщил, что за вчерашний день, 17 ноября, в Украину было завезено 8577 генераторных установок.

9 ноября Кабинет министров Украины решил освободить от уплаты НДС и ввозной пошлины генераторы, электродвигатели, трансформаторы и обогреватели.

До этого сообщалось, что Верховная Рада хочет разрешить бизнесу покупать генераторы без НДС.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Электроэнергия НДС Пошлины Аккумуляторы Трансформаторы Денис Шмыгаль

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