Выдержала 130 ударов за три дня. Россияне не смогли парализовать энергетику Украины — Шмыгаль 16 октября, 17:44 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Украина удержала энергетическую устойчивость после массированyых атак РФ, агрессору не удалось запугать украинцев и парализовать энергетическую отрасль.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подводя итоги работы правительства за неделю.

По его словам, только за первые три дня этой недели российская армия нанесла до 130 ударов ракетами и дронами-камикадзе по украинским гражданским и энергетическим объектам, в том числе в столице.

Видео дня

«Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, возобновили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах», - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что украинцы проявили сознание, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%. В частности, потребители Киева и области 15 октября вместе снизили потребление электроэнергии на 7%, а жители Черниговской области — почти на 20%.

Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не применять плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии», - добавил глава правительства.

В результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября погибли 20 человек, более 100 — пострадали. Страна-агрессор нанесла по разным областям Украины более 84 ударов, повредила 205 объектов, в том числе 45 домов (из них 30 многоэтажек), а также объекты критической инфраструктуры.

11 октября страна-террорист РФ выпустила по Украине почти 30 крылатых ракет, нанесла семь авиаударов и совершила около 25 обстрелов из РСЗО. Защитники Украины уничтожили 32 воздушных целей. Оккупанты повредили инфраструктуру более десяти населенных пунктов в разных областях.

В столице и регионах ввели почасовые отключения света.

В результате ракетного удара РФ по Киевской области утром 15 октября значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Позже гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions ( YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.

Слушайте подкаст на эту тему