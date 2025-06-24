В Иране заявили об отсутствии формальной договоренности о прекращении огня с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на дальнейшие удары, если Израиль не прекратит атаки до 04:00 по тегеранскому времени.

Об этом он сообщил в своем обращении в социальной сети X.

По словам иранского дипломата, на данный момент никакой формальной договоренности о прекращении огня с Израилем не достигнуто. «Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот», — отметил Арагчи.

Он также подчеркнул, что окончательное решение о завершении боевых действий будет принято позже, после оценки действий израильской стороны.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке является изменчивой. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.