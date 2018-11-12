12 ноября 2018, понедельник

Иран придерживается условий ядерной сделки - МАГАТЭ

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Иран выполняет условия ядерной сделки

Иран выполняет условия ядерной сделки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает придерживаться условий, установленных соглашением по ядерной программе 2015 года, ограничивающих возможности Тегерана по обогащению урана в обмен на снятие санкций.

Как сообщает AP, в конфиденциальном ежеквартальном докладе, распространенном среди стран-участников ядерной сделки в понедельник, говорится, что Иран не выходит за рамки ключевых ограничений, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В отчете говорится, что инспекторы МАГАТЭ имеют доступ ко всем ядерным площадкам в Иране, а запасы тяжелой воды и низкообогащенного урана не превысили установленные нормы.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

США в одностороннем порядке вышли из сделки, а затем возобновили санкции против Ирана, в том числе против нефтяного и банковского секторов.

Другие участники соглашения - Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай - сохранили ядерное соглашение с Ираном, несмотря на решение США.

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