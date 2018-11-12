Иран придерживается условий ядерной сделки - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает придерживаться условий, установленных соглашением по ядерной программе 2015 года, ограничивающих возможности Тегерана по обогащению урана в обмен на снятие санкций.

Как сообщает AP, в конфиденциальном ежеквартальном докладе, распространенном среди стран-участников ядерной сделки в понедельник, говорится, что Иран не выходит за рамки ключевых ограничений, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В отчете говорится, что инспекторы МАГАТЭ имеют доступ ко всем ядерным площадкам в Иране, а запасы тяжелой воды и низкообогащенного урана не превысили установленные нормы.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

США в одностороннем порядке вышли из сделки, а затем возобновили санкции против Ирана, в том числе против нефтяного и банковского секторов.

Другие участники соглашения - Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай - сохранили ядерное соглашение с Ираном, несмотря на решение США.