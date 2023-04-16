Дмитрий Кулеба посетит Багдад и встретится с премьером Ирака 16 апреля, 19:21 Дмитрий Кулеба встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани (на фото) (Фото:Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS)

17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит столицу Ирака Багдад

О визите Кулебы сообщает МИД Украины на Правительственном портале.

«Поездка главы МИД Украины на Ближний Восток продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для Украинского государства, бизнеса и граждан», — отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что украинский министр встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

«Стороны обсудят развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях», — заявили в пресс-службе МИД Украины.

О планируемом визите Кулебы в Ирак и переговорах с премьером и главой МИДа этой страны также сообщило иракское издание Shafaq News со ссылкой на информацию МИДа Ирака.



«По словам Ахмада аль-Саххафа, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирака, целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области», — говорится в сообщении издания.

10 апреля президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани.

Лидеры стран договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые, а также обсудили украинскую Формулу мира.

