Зеленский о переговорах с премьером Ирака: Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества 10 апреля, 17:18 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 апреля, провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества», — сообщается в Telegram Зеленского.

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Лидеры стран договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и начать новые, а также обсудили украинскую формулу мира.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.